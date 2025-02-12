Парламент Армении принял проект о вступлении в ЕС

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Москва рекомендует Еревану определиться со странами-партнерами.

В парламенте Армении одобрили проект о начале вступления страны в Евросоюз. «За» проголосовали 63 депутата, семеро — «против». Одна из оппозиционных фракций от участия отказалась.

Предполагается, что вступление в ЕС поможет Армении стать развитым и безопасным государством. Однако в Москве предупреждали, что Еревану нужно определиться с вектором сотрудничества.

Отношения между двумя странами сейчас напряженные. Стоит вспомнить, что в прошлом году Армения заморозила участие в ОДКБ и прекратила работу российских пограничников в аэропорту Еревана, длившуюся более 30 лет.