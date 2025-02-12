«Исторический минимум»: Новак назвал долгосрочным трендом низкий уровень безработицы в РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Реальные денежные доходы россиян увеличились на 8,4%.

Низкий уровень безработицы в России является долгосрочным трендом в нынешних условиях. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании в Совете Федерации.

«Реальные денежные доходы населения за минусом инфляции по итогам года увеличились на 8,4% на фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума 2,3% к концу года. Очевидно, что такой низкий уровень безработицы — долгосрочный тренд в сегодняшних условиях», — сказал он.

При этом Новак отметил, что дефицит кадров фиксируется в отдельных секторах экономики, и это важно учитывать в работе. Необходимо максимально стимулировать повышение производительности труда.

Еще в начале января сообщалось, что в Центральной России опустился уровень безработицы до рекордно низкого показателя. В течение минувшего 2024 года показатель постоянно снижался. В январе он уже составил 2,2%, а летом не поднимался выше 1,8%. Минимального показателя в 1,6% достиг в октябре. На этом уровне и держится.

В разных регионах России обстановка на рынке труда сильно отличается. Так, на юге страны лишены занятости 4,5% населения, а в Сибири — 2,9%. Это самые высокие показатели. По низкому уровню с Центральной Россией может соперничать лишь Урал. Там показатель составляет 1,7%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенту России Владимиру Путину доложили о росте реальных доходов россиян на 8,4%. Правительству РФ было очень важно повысить именно этот показатель, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.