Совфед одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5%

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Соответствующий проект внесло в Госдуму правительство России 8 февраля.

Совет Федерации одобрил закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года. Решение было принято в ходе заседания в среду, 12 февраля.

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России 8 февраля. Согласно документу, с 1 января размер пенсии военнослужащих вырастет до 93,59%. Так он увеличится на уровень фактической инфляции за 2024 год.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с правительством заявил о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4% с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Помимо этого, к уже выплаченным деньгам за январь и февраль текущего года начислят доплату.

Кроме того, сообщалось, что в феврале прибавка к страховой пенсии составит более одной тысячи рублей после индексации. Прибавка получается двойная — за первые два месяца 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что студентам посоветовали начать откладывать на пенсию. О благополучии стоит начинать заботиться не только в настоящем, но и на перспективу.