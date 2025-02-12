МО: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино, кроме одного

Фото, видео: Reuters/Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru

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Местные жители находились в заложников больше шести месяцев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали в заложниках жителей села Николаево-Дарьино Курской области. Боевики убили почти всех мужчин, спастись удалось лишь одному. Об этом сообщили в Минобороны России.

«До недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. <…> В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — говорится в сообщении.

Местные жители находились в заложниках больше шести месяцев. Боевики прикрывались россиянами, как живым щитом, не помогали им, издевались и убивали.

«Мужа у меня убили ни за что — пошел воды домой (набрать. — Прим. ред.)», — сказала местная жительница.

Мирные жители встретили с радостью пришедших освобождать село уссурийских десантников. Бойцы организовали перемещение граждан в безопасное место. Они преодолели расстояние в пять километров до места прибытия санитарного транспорта. При этом была морозная погода.

Из-за погодных условий ВСУ не использовали свои беспилотники и артиллерию. Поэтому удалось благополучно перевести россиян через реку вброд и доставить их в место назначения для дальнейшей эвакуации. Мирных граждан отправили в тыловые районы Курской области, где им оказали медпомощь, а затем доставили в социальные центры реабилитации.

Об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области сообщило Минобороны РФ 27 января. В ходе наступления российские бойцы нанесли поражение ВСУ, отразив при этом две контратаки противника.

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