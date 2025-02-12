Голодный период: чего ожидать от Снежной Луны 12 февраля 2025 года

Фото: 5-tv.ru

Это завораживающее явление происходит в последний месяц зимы. Люди могут столкнуться с трудностями, хотя будут и благоприятные моменты.

Россияне смогут увидеть завораживающее космическое явление — Снежную Луну. Спутник Земли предстанет во всей своей красе в среду, 12 февраля. Небесное тело будет находиться в созвездии Льва. О том, что такое Снежная Луна, как это явление сказывается на физическом и эмоциональном состоянии людей, — в материале 5-tv.ru.

Снежная Луна: что это такое

Полнолуние — период, когда Луна полностью обращена к Земле своей яркой стороной. Наблюдать такое явление можно на протяжении нескольких дней ежемесячно. Но абсолютно полным диск становится лишь в определенное время.

Снежной Луной называют полнолуние. Происходит оно в феврале, но это явление не ежегодное. Его не бывает раз в 19 лет. Так, последний раз это случалось в 2018 году, а потом произойдет в 2037-м.

Полнолуние последнего месяца зимы называют «снежным» из-за того, что февраль богат на осадки. Пришло такое наименование от коренных жителей Северной Америки. Индейцы в тех краях также называли явление «голодным». Дело в том, что из-за обилия снега им становилось сложнее охотиться.

В других культурах полнолуние в феврале тоже имело свое название. Например, у кельтов это была Ледяная Луна, у племен Кри — Луна Орла, в Китае — Луна Расцвета, у народа Чероки — Костлявая Луна. При этом в Южном полушарии полнолуние называли Зерновым, Ячменным, Красным. У кого-то это даже была Собачья Луна.

Где и когда увидеть Снежную Луну в 2025 году

Снежная Луна предстанет 12 февраля в 16:54 по московскому времени. В данный период спутник будет находиться в созвездии Льва, рядом с самой яркой его звездой — Регул, или «Сердцем Льва».

Полнолуние во всей красе можно увидеть из места с открытым видом на восточный горизонт. Особенно хорошо подойдет возвышенность или площадка за городом. Если облачность не помешает, то Снежную Луну получится увидеть невооруженным глазом.

Читайте также Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Влияние Снежной Луны на здоровье человека

Научных доказательств тому, что Снежная Луна влияет на состояние психики и здоровья человека нет. При этом многие отмечают изменения в самочувствии.

Часто в период февральского полнолуния люди становятся более раздражительными, чувствительными или тревожными. Есть риски конфликтов и несчастных случаев. Другие, наоборот, ощущают прилив энергии, желание действовать и заниматься творчеством. Также возникает бессонница из-за повышенной активности мозга.

Использовать для наблюдения можно бинокль. С его помощью получится увидеть самые большие кратеры и горные цепи на небесном теле.

Особенности Снежной Луны в 2025 году

Полнолуние само по себе как бы подсвечивает наиболее важные аспекты в жизни. Строить планы в этот день не рекомендуется. Лучше, наоборот, завершить что-то масштабное.

Как заверяют астрологи, февральское полнолуние — это время подведения итогов, осознания целей и подготовки к новым свершениям. При этом Снежная Луна в знаке Льва призывает к учебе и саморазвитию. В данный период легче усваиваются знания. Вместе с тем полезно планировать будущие поездки. Полнолуние в феврале — период трансформации и новых возможностей.

Однако импульсивные покупки в полнолуние делать не стоит, потому что есть риск потратить деньги на ненужные вещи. Важно в такой период сохранять стабильность, использовать мощность Снежной Луны в позитивном русле.

В период полнолуния не рекомендуется проводить операции. Считается, что у пациентов ухудшается свертываемость крови и снижается способность тканей к регенерации. Для операций наиболее благоприятен период убывающей Луны.

Распространяется влияние Снежной Луны и на деловые отношения. В частности, резкие перепады настроения могут сказаться на контактах с руководством или коллегами. В этот день не стоит действовать необдуманно. Считается, что каждое решение может стать судьбоносным.

Когда будет следующее полнолуние

Следующее полнолуние после февральского произойдет 14 марта. Его называют Сахарной Луной. Есть также и другие наименования: Орлиная, Гусиная и Воронья. Есть еще Луна сильного ветра и с воспаленными глазами.

Кроме того, в этот период произойдет полное лунное затмение. Это значит, что Земля встанет между Солнцем и своим спутником, в результате чего накроет Луну своей тенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принесет парад планет 28 февраля 2025 всем знакам зодиака. Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс можно будет одновременно увидеть на ночном небе. Масштабное астрономическое событие вызывает всплеск энергетической активности для выравнивания наиболее важных для каждого знака зодиака ситуаций.