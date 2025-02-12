В НАСА анонсировали полет Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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В составе экипажа Кирилл Песков и трое астронавтов.

Полет корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым на Международную космическую станцию (МКС) состоится 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Запуск Crew-10 запланирован на среду, 12 марта, при условии готовности миссии и завершения процесса сертификации готовности к полету», — указывается в сообщении.

В составе экипажа корабля Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, а еще Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Сейчас на МКС находится команда с Crew-9. Она вернется на Землю после того, как передаст дела новоприбывшему экипажу.

Также с кораблем Crew Dragon с МКС на Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уильямс.

Прежде экс-гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет. По его словам, основная проблема, которая стоит перед началом осуществления таких полетов, — это психологическая совместимость человека с космическим пространством. Кроме того, ученые думают над тем, как сохранить основные функции человеческого организма в условиях микрогравитации.

В 2030 году начнется разработка ядерного буксира «Зевс», предназначенного для освоения дальнего космоса. При этом его использование может стартовать в 2030-2040-х годах.

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