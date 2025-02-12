Российские танкисты уничтожили «опорник» ВСУ под огнем врага. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Корректировку огня вели операторы беспилотников группировки войск «Центр».

Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» заранее выявили огневые точки противника. Танкисты, получив координаты цели, используя складки местности, под постоянным огневым воздействием со стороны боевиков ВСУ, вышли на огневую позицию и успешно уничтожили опорный пункт на дальности до пяти километров.

Корректировку огня вели операторы беспилотников группировки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.