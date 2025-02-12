Начался демонтаж нижней части корпуса танкера «Волгонефть-239»

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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На дне Черного моря находятся части затонувших судов, перевозивших нефтепродукты.

С опережением графика идет демонтаж танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Краснодарском крае. Специалисты уже распилили на части значительную часть судна и вывезли десятки тонн металлолома. На днях приступили к одной из самых сложных фаз операции — предстоит разрезать нижнюю часть корпуса.

За работами следят не только экологи, но и спасатели. Поскольку любая искра может привести к возгоранию. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко наблюдала за процессом. Все подробности — в ее репортаже с мыса Панагия.

Это все, что сейчас осталось от кормовой части танкера «Волгонефть-239». Почти всю верхнюю надстройку до уровня главной палубы уже демонтировали, причем с опережением графика, несмотря на штормовую погоду. Для оперативности крупные фрагменты разрезают прямо на месте. Сейчас готовятся утилизировать двигатели.

«Практически полностью демонтирован вало-рулевой комплекс, подготавливаем корабль к полиспастным работам, это работы по вытягиванию корабля на сушу и разрезка большими кусками, подтягивание, разрезка», — сказал директор компании «Экопромтех» Дмитрий Кириенко.

Так приступят к самому сложному этапу — демонтажу нижней части корпуса. Той, что находится под водой. С начала работ, меньше чем за две недели, вывезли почти 90 тонн металла.

Полностью разобрать корму судна планируют до конца марта. Тем временем ликвидация последствий крушений танкеров продолжается и на суше. Огромную роль в защите тела пляжа играет вал защитной сетью.

Такие создали почти на всем анапском побережье. В первые дни февраля в акватории там фиксировали штормы до четырех баллов. Свою эффективность сооружения уже доказали — все крупные выбросы мазута они предотвращают.

«Можно обратить внимание на наши сети, мы их сегодня не меняли, они абсолютно чистые. Сейчас мы точечно убираем те фракции, которые мы находим рядом с морем, чуть поодаль от него», — говорит глава Дербентского сельского поселения Сергей Колесников.

Деликатную уборку пляжей проводят каждый день. Хотя визуально сейчас они и выглядят чистыми, мелкие вкрапления мазута до сих пор находят в песке.

В ход идут и новые разработки: для ускоренного просеивания сконструировали такие так называемые «вибросита». Собирают и плот для подъема мешков с загрязненным грунтом, он сможет перевозить около сорока таких за раз. Однако работы может и прибавиться, новые выбросы мазута не исключены.

На дне Черного моря все еще находятся три части затонувших танкеров. После погружения костюмы водолазов быстро покрываются мазутом. Утечка нефтепродуктов пока продолжается.

Но значительных выбросов сейчас не фиксируют. Обследовать побережье продолжают и в Крыму, и в Севастополе.

Весь загрязненный песок в Крыму, Севастополе и Анапе сортируют и просеивают на полигонах. К курортному сезону его должны вернуть на свои места. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что к лету все участки побережья приведут к нормативному состоянию.