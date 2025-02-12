Обещают «чудесные» перспективы: на Украине открыли набор добровольцев с 18 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

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Даже предложенные «бонусы» вряд ли помогут пополнить ряды ВСУ молодыми боевиками.

Минобороны Украины объявило о добровольном привлечении в ряды ВСУ молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В ведомстве всячески подчеркивают, что подобный призыв не является принудительным.

А перед молодыми украинцами открываются «чудесные перспективы»: от возможности пройти боевую подготовку по стандартам НАТО до освобождения в будущем от мобилизации на один год. Также обещают около 24 тысяч долларов, о чем стало известно чуть ранее.

И обнародованная сумма уже вызвала резкую критику у украинской общественности. Поскольку старослужащие ВСУ таких «бонусов» не имеют. Ну а в целом эксперты уверены, что любые попытки Зеленского привлечь на фронт добровольцев обречены на провал.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.