Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Большинство проблем возникает в Москве и Подмосковье.
За прошедшие сутки пользователи более 20 тысяч раз сообщали о проблемах в работе мессенджера Telegram. Эти данные были опубликованы на сайте Downdetector.
Согласно информации с сайта, больше всего сообщений о сбоях в работе Telegram поступило из Москвы и Московской области. Чуть меньше жалоб было зарегистрировано из Санкт-Петербурга.
Кроме того, по данным сайта «Сбой. РФ», жители Ярославской области также активно сообщали о проблемах в работе мессенджера.
Основные проблемы связаны с работой приложения и сайта. Также пользователи сталкиваются с трудностями при получении уведомлений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что о возможных сбоях в работе операторов связи во вторник предупредил Роскомнадзор.