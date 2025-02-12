Принципы или деньги: звезды на красной дорожке сериала «Аутсорс»

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На премьеру приехали не только актеры театра и кино, но и звезды шоу-бизнеса.

Как заработать «легкие деньги», не предав себя и свои ценности? Этим вопросом задался главный герой сериала, которого сыграл Иван Янковский. Драма, пропитанная 90-ми не оставила равнодушным никого: дорожку посетили даже самые редкие гости.

С кем пришел Тимур Родригез, какие изменения произошли в жизни Евгении Ахременко, какую тему Нино Нинидзе боится обсуждать с журналистами, почему Алексей Гаврилов ушел в бизнес, сталкивалась ли Ника Здори с легкими деньгами — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.