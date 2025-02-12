Константин Соловьев вернулся к детям от Евгении Ахременко, от которых отказался

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Младший сын актрисы не знает отца. Тот ушел к другой женщине незадолго до его рождения и даже не пытался поддерживать общение.

Сложная история романтических отношений актера Константина Соловьева заставит запутаться даже опытного светского хроникера. Нужно время, чтобы сосчитать всех его наследников — родных и детей его жен. Известно, что двое сыновей от второй супруги Евгении Ахременко много лет не видели папу — он отрекся от них, когда ушел к новой возлюбленной и даже не пытался воспитывать или хотя бы частично содержать. На премьере сериала «Аутсорс» Ахременко рассказала, что месяц назад Соловьев наконец объявился и принялся завоевывать доверие парней. Пока с переменным успехом.

«У меня был очень сложный период, когда ушел отец моих детей, перестал вообще платить за что-то. Слава богу, сейчас уже не та ситуация, мы с ним общаемся и все хорошо, у нас большой прогресс. Он хочет наладить общение с сыновьями. Я здесь говорю об этом впервые, потому что это уже месяц происходит. Я боялась, думала, не дай бог откат какой. Но он большой молодец, Костя, он действительно старается», — сказала артистка.

По словам Евгении, на ситуацию сильно повлияла четвертая жена ее бывшего — Валентина Крачевская. У женщины двое своих детей, она сделала так, что в новую семью вхожи дочери Соловьева от третьей супруги Анастасии Лариной. А теперь взялась за сыновей от второй. Она обратилась к Ахременко, завязалась переписка, причем исключительно позитивная и доброжелательная. А вскоре и Соловьев изъявил желание загладить вину перед наследниками.

«Я не люблю говорить, что была права, но я сколько раз говорила, что какая женщина рядом, так мужчина себя и ведет. Валентина — достойная, любящая детей, она топит за то чтобы у парней был папа, очень хочет, чтобы семья общалась», — говорит актриса.

По словам Ахременко, старший сын Даниил (он родился в 2010 году) с пониманием отнесся к инициативе отца и сразу его принял, а вот младший Тимофей (2013) воспринял его в штыки. Соловьев был готов к такой реакции, дал парню время смириться с новой реальностью. Он считает, что у ребенка есть право злиться на бросившего его родителя. Да и сам бы, скорее всего, не бросился к внезапно появившемуся родственнику с распростертыми объятиями.

«Инициатива идет исключительно от него. Платит все, это месяц уже продолжается… Главное, чтобы не было отката, но пока у нас идет константа. Константин с константой, а там посмотрим… Решили встретиться сначала сами, без детей, обговорить план действий… Я надеюсь на старшего. Если старший будет общаться с папой, он и младшего подтянет», — рассуждает Ахременко.

Как рассказала актриса, за Даниила она в принципе не переживает. Он вырос спокойным и аккуратным человеком, не ищущим опасных приключений. Тимофей — совсем другое дело, ему сейчас очень хочется испытать судьбу на прочность. Да еще и такой стресс, папа объявился. Поэтому звездная мама регулярно проводит беседы с сыном, поощряет его увлечение спортом и здоровым образом жизни. Она уверена, что с детьми об их будущем должны говорить родители. Даже если они артисты, гастролеры и очень занятые люди, первым делом пусть находят время на общение с наследниками. Ведь их так легко потерять!

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