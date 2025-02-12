Где грань? Лолита разделась на сцене и посоветовала депутату Пензиной найти мужика

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Эпатажная певица вновь удивила зрителей в Красноярске.

С новой силой сегодня разгорелся скандал, связанный с гастролями певицы Лолиты Милявской. У нее было заявлено сибирское турне, но концерты по разным причинам отменили в Кемерово, Новокузнецке, Ижевске, Томске. Сегодня один из первых, который состоялся.

На него в Красноярске были проданы все билеты, хотя в местном законодательном собрании нашлись непримиримые противники мероприятия. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказывает подробности.

Начиналось все относительно прилично. Издалека даже казалось, что Лолита в вечернем платье вняла критике и сменила имидж, но нет. После первой же песни — страстная отповедь и импровизированный стриптиз.

«Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61 год, чтобы ничего нигде не было видно. Но я чувствую, что вы же не на это пришли», — сказала Лолита зрителям и сняла юбку, оставшись в облегающем комбинезоне.

Как будто от Лолиты ждали чего-то другого. Этот жест — ответ на призывы отменить ее концерт в Красноярске, которыми свой телеграм-канал заполнила местный депутат Елена Пензина. В сообщениях она называла Лолиту предательницей, а ее шоу — «пошлостью». Эту войну c ветряными мельницами, а точнее с ветреными звездами, она ведет с середины прошлого месяца.

«Мне концерты Милявской не нужны ни платно, ни бесплатно. Я считаю, что пошлости не место на сцене. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, что плохо, это уже никак не исправишь», — заявила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

«Ей еще нужен мужик. И вот я ей желаю хорошего мужа. Знаете, женщина сразу добреет», — отметила Лолита.

Перепалка двух женщин — знаменитой и, вероятно, желающей таковой стать — была беспощадной. Пензина заочно клеймила Лолиту в интервью местным каналам.

«Как человек, который окончил почти с отличием музыкальную школу, я немножко в творчестве разбираюсь. И могу понять, где культура, а где попса, которая, на мой взгляд, развращает людей», — указала депутат.

Лолита приглашала разобраться «по-мужски».

«Дорогая Елена Евгеньевна Пензина, депутат красноярского Заксобрания. Я, Лолита Милявская, хочу вас пригласить на свой концерт. Давайте пообщаемся, хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены», — предложила артистка.

Пензина, конечно, не пришла, но концерт состоялся при ее незримом присутствии.

«А я с женщинами не могу. Одна депутатша напишет, и срок будет», — предупредила Лолита зрителей.

К слову, с запрещенным ЛГБТ* Пензина борется самозабвенно, озвучивая с трибуны Заксобрания собственноручно собранную шокирующую статистику.

«Примерно 70% школьного населения поддерживают экстремистские, принятые экстремистскими организации, такие как ЛГБТ-сообщество», — сказала депутат Пензина.

Впрочем, в отношении Лолиты в словах Пензиной есть доля правды. За 40 лет на сцене — наряды все более облегающие. Между песнями –часто звучит нецензурная брань.

За пределами концертного зала — эпатаж за гранью приличий.

И сейчас концерты отменяются один за другим. Сначала — Томск, потом Новокузнецк. Это отголоски «голой вечеринки», куда она не просто зашла на пять минут через «не ту дверь», но и отлично провела время, например, ползая по полу. А потом, когда все извинялись, хвасталась, что может повторить!

Сегодняшний спор регионального депутата и скандальной певицы — о том же самом: где та самая грань допустимого.

«Концерты были и во время Великой Отечественной войны, проходили в поддержку солдат. Мы это прекрасно знаем и сейчас. Нуждаются в концертах те же самые ребята, которые защищают нашу Родину. Но есть грань, за которую переходить не надо», — отметил певец и композитор Роман Жуков.

«Нужно просто стараться жить честно, делать свое дело. Артист может петь, художник — рисовать, депутаты — выпускать какие-то законы, которые нам помогают жить лучше в будущем. Поэтому каждый должен заниматься своим делом и не лезть на территорию чужого человека», — заметил заслуженный артист России, продюсер и композитор Виктор Дробыш.

И, как пела сама Лолита, не надо паники. Если звезды выступают, значит, это кому-нибудь из зрителей нужно, и общество само в состоянии дать ответ, что допустимо.

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.