Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Денег на спонсирование кровавого режима на Украине больше нет.

Европарламент вновь вспомнил о замороженных российских активах и призвал все страны Европейского союза выработать механизм для их конфискации. Это уже не первая попытка узаконить воровство чужих денег, но до этого рука поднималась только на проценты.

Сейчас ситуация сложнее, Штаты хотят переложить всю ответственность за содержание Украины на Европу и денег будет явно не хватать. Именно поэтому депутаты словно мантру повторяют слова о приверженности поддержки Украины.

И российские активы в этой ситуации едва ли не единственный источник финансирования.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на потенциальные ограничения для своих дипломатов в странах Европейского союза.

Она отметила, что в западных медиа начали появляться утечки о планах ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций меры, касающиеся свободы передвижения и сроков пребывания российских дипломатов. Захарова уверенно подтвердила достоверность этой информации и акцентировала внимание на том, что Россия будет готова к решительным действиям в ответ на подобные шаги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует переговорить с Владимиром Зеленским.