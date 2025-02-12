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Дональд Трамп рассчитывает выжать из Украины 500 миллиардов долларов, но там таких денег нет.

Граффити в Калифорнии наглядно дает понять в какой ситуации сейчас находится Зеленский, после потери западных денег. Фактически Украина поставлена в такое положение, что каждое новое решение заставляет унижаться еще больше.

В своем последнем интервью американский президент Дональд Трамп сообщил, что оказывается Киев уже дал согласие передать Вашингтону редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в счет оказанной военной помощи. И уже особо никто не обращает внимание, что подобные действия напрямую запрещены украинской конституцией, что президент, который об этом договаривается, уже вроде как и не легитимный глава государства.

А основные цели всей этой сделки — всего лишь гарантии личной безопасности бывшего комика, который ради этого готов с потрохами продать свою страну. Подробности рассказывает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Поставили на счетчик. Теперь открыто Штаты заявляют: все это время Киев был для Вашингтона бизнес-проектом, который не выгорел. И Белому дому все равно, станет ли Украина частью России или нет. Лишь бы вложенные деньги вернула с процентами.

«Украинцы могут заключить сделку о прекращении войны с Россией. Либо могут не договориться и не заключить ее. Однажды они вообще могут стать русскими, а могут не стать. Но все те деньги, которые мы потратили на них, я хочу вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент суммы в 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — сказал Дональд Трамп.

Других способов расплатиться, кроме как отдать месторождения редкоземельных металлов, у Зеленского нет. Сельскохозяйственные угодья давно и так перезаложены американским и европейским компаниям. Остаются металлы, на них Запад давно положил глаз. Депутат бундестага от христианских демократов еще год назад открыто заявлял об этом в эфире немецкого телевидения.

«Если Европа намерена совершить энергетический переход, то нам нужны запасы лития. Крупнейшие запасы лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях», — заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Аппетит американцев понятен. Титан используется в военно-промышленном комплексе и ракетостроении, бериллий — в атомной энергетике, ванадий –для реактивных двигателей, на литии работает вся электроника.

Вот только конституция Украины говорит о том, что недра принадлежат украинскому народу, продавать их нельзя, поэтому Зеленский пытается заговаривать зубы: якобы речь идет о совместной разработке недр, а не о распродаже Украины по частям.

«Эти месторождения бесценны, это огромные деньги, огромные. Вот почему нам нужно их защитить. Так что если мы говорим о сделке, этого хотят американцы — тогда давайте заключим сделку. Мы только за, давайте заключим сделку», — заявил Владимир Зеленский.

Получается парадоксальная вещь: нелегитимный президент готов отдать украинские недра, которые ему не принадлежат, в счет долга. Еще и на голубом глазу убеждает украинцев, что это им выгодно. Стоимость месторождений оценивают в 15 триллионов долларов. Но вот проблема: большая часть уже перешла под контроль России.

«В настоящее время редкие металлы не находятся под контролем Украины. От 80 до 90% редких металлов, на самом деле, находится на Донбассе, который является частью России. Так что это похоже на обещание Зеленского отдать то, что он на самом деле не контролирует», — указал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

У Зеленского, похоже, выбора нет: вполне возможно, украинские недра — плата за гарантии собственной безопасности.