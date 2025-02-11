Осужденный за контрабанду наркотиков в РФ американец Марк Фогель вернется в США

Фото: Reuters/Craig Hudson

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Мужчину и его жену задержали в 2021 году в аэропорту в Шереметьево.

Осужденный в РФ за контрабанду наркотиков американец Марк Фогель освобожден из заключения. Об этом на своей странице в соцсети X рассказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, опубликовав официальный пресс-релиз. По его словам, в ближайшее время соотечественник вернется домой и встретится с родными и близкими.

«Президент Трамп и советники президента договорились об обмене, который послужит демонстрацией доброй воли с российской стороны», — сказано в заявлении Уолтца.

Марка Фогеля и его жену задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. В багаже пары были обнаружены марихуана и гашишное масло. Пока проводился обыск, женщина, ее отпустили домой до прибытия силовиков, очистила квартиру от улик. По итогам расследования в 2022-м Фогеля приговорили к 14 годам тюрьмы.

В Москве он работал преподавателем в англо-американской школе, в прошлом был сотрудником посольства США в России. Дипломатический статус за Фогелем и его женой был закреплен до мая 2021-го. По версии следствия, пользуясь привилегиями службы, американец создавал канал поставок запрещенных веществ на территорию РФ с целью потом продавать их школьникам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп сообщил о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.