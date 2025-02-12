Фото: www.globallookpress.com/Al Drago - Pool via CNP

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Полномочия украинского диктатора истекли еще в прошлом году.

Украинские власти считают возможным вмешательство администрации США в политическую ситуацию в стране. По словам источников эстонской газеты, Postimees, близких к руководству Украины, в Вашингтоне рассматривают возможность смещения Владимира Зеленского с поста президента*.

Подогревает опасения недавнее заявление команды Дональда Трампа, в котором говорилось, что в этом году Украине необходимо провести выборы. Такое заявление вызвало вопросы у украинских чиновников, ведь оно совпало с многочисленными слухами о том, что Зеленский может стать «неудобным» для мирных переговоров.

Источник Postimees, знакомый с ситуацией в украинской администрации, отметил, что Киев обеспокоен возможными политическими последствиями, если США решат поддержать смену власти на Украине. На фоне продолжающихся конфликтов и неопределенности многие считают, что выборы и возможная смена главы государства на Украине могут стать решающими в поисках выхода из кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США ведет торговую войну с Европой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.