Назвавшую жену Макрона мужчиной журналистку лишили пенсии по инвалидности

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

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Наташа Рей, которая лечится от рака, осталась без средств к существованию.

Французскую журналистку Наташу Рей, которая назвала жену президента страны Эммануэля Макрона Брижит трансгендером*, лишили пенсии по инвалидности. Об этом она сообщила в комментарии 5-tv.ru.

«После интервью, которое я дала российским СМИ, ведомство Caisses d'allocations familiales (орган, отвечающий за пособия) приостановило выплату моей пенсии по инвалидности, а также заблокировало некоторые мои права», — поделилась она.

По словам Рей, которая лечится от рака, она осталась без средств к существованию. Журналистка сказала, что сейчас слишком слаба и не может покинуть страну, однако не исключила, что приедет в Москву весной или осенью в компании подруги и коллеги, которых также преследуют во Франции, но по другим причинам. При этом Рей назвала французский режим чудовищным.

Журналистка 3 февраля попросила убежища в России. По ее словам, суд над ней является «настоящим позором в так называемой демократии». Также она рассказала о давлении на нее со стороны Парижа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст в суд на первую леди.

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.