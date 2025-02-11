Суд обязал Ивлееву выплатить семь миллионов рублей по делу о банкротстве ее бара

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Принадлежавшая звезде соцсетей компания «Капельница групп» обанкротилась в конце лета 2023 года.

Суд обязал блогера Настю Ивлееву и ее бывшего партнера по ООО «Капельница групп», с которым они планировали открыть бар «Капельница», выплатить 7,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК-Интерфакс.

Иск к партнерам на 23 миллиона рублей в феврале 2024 года подало ООО «Депо». Суд удовлетворил его частично.

Сама «Капельница групп» обанкротилась в конце лета 2023 года.

В июле прошлого года стало известно, что Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20 миллионов и 937 тысяч рублей. Служба заблокировала счета звезды соцсетей, которая была учредителем нескольких компаний, чью деятельность приостановили из-за процедуры банкротства.

Проблемы у Ивлеевой начались после всем известной «голой вечеринки» в столичном клубе. На мероприятии собрались самые яркие звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти и многие другие. У вечеринки был дресс-код almost naked — минимум одежды. Однако когда фотографии с полуобнаженными артистами разлетелись по сети — разгорелся скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС начислила Ивлеевой новый миллионный долг после уплаты задолженности в размере 11,3 миллиона рублей.