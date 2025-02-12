Забудьте про Турцию: где отдыхать в 2025 году вместо Черного моря

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

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Эксперт в сфере туризма назвал семь недооцененных мест для идеального отпуска.

Курортный сезон на Черном море еще под вопросом. Однако эксперт в сфере туризма Евгений Кононов поделился с aif.ru недооцененными направлениями для отдыха, которые могут стать отличной альтернативой.

Ставропольский край: оздоровление и семейный отдых

Ставропольский край переживает настоящий туристический бум: современные санатории с минеральными водами и целебными грязями становятся все более популярными. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки предлагают не только комфортное проживание, но и оздоровительные процедуры. Это идеальный вариант для семейного отдыха, ведь здесь можно сочетать релакс с лечением. Стоимость недельного пребывания в Кисловодске в гостинице три звезды без процедур стартует от 44 тысячи рублей, а с лечением — от 100 тысяч. Перелет из Москвы до Минеральных вод займет 3,5 часа и обойдется семье из трех человек в 40 тысяч.

Байкал: природа и активный отдых круглый год

Для тех, кто ценит уникальную природу и не боится удаленных мест, Байкал — это настоящая находка. Здесь можно как наслаждаться летними поездками на катере и рыбалкой, так и зимними развлечениями — катанием на коньках или упряжках. Цены на отдых на Байкале варьируются: неделю в отеле три звезды можно провести за 63 тысячи, а в пяти звездах — от 85 тысяч. Перелет Москва — Иркутск обойдется от 60 тысяч на семью. В 2024 году сервис в глэмпингах и кемпингах повысился, а количество мини-отелей увеличилось, так что выбор отдыхающих только растет.

Селигер: для любителей тишины и природы

Селигер — место, которое полюбила молодежь. Это уединенные базы отдыха и курорты с хорошей инфраструктурой, где можно насладиться рыбалкой и прогулками по озеру. Цены на размещение начинаются от 1500 рублей в сутки, а на неделю в трехзвездочном отеле для семьи с ребенком — от 40 тысяч. Место идеально подойдет для тех, кто предпочитает отдых без толпы туристов и в окружении природы. Добраться можно на поезде или автобусе, поездка на машине займет около четырех часов.

Приморье: пляжный отдых с ноткой экзотики

Если вам хочется пляжа, но надоели переполненные курорты, Приморский край — это то, что нужно. Владивосток, Андреевка и Хасанский район с теплым Японским морем и мягким климатом — отличная альтернатива Черному морю. Пляжи здесь не так многолюдны, а сервис на уровне. В среднем, стоимость проживания в домике будет от четыре-пять тысяч в сутки, а неделю в трехзвездочном отеле можно провести за 57 тысяч. Авиабилет Москва — Владивосток обойдется в 83 тысячи на семью из трех человек.

Балтика: вместо Европы — Калининградская область

Для тех, кто ищет европейскую атмосферу, но не хочет выезжать за границу, идеально подойдут курорты Калининградской области. Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск — отличная альтернатива пляжам Балтики с доступными ценами и развитой культурной программой. Здесь можно найти жилье от три тысячи в сутки, а апартаменты для семьи обойдутся в 65 тысяч за неделю. Авиабилеты Москва — Калининград стоят от 53 тысяч на семью.

Дагестан: новое слово на Каспийском побережье

Дагестан — открытие последних лет. Каспийское побережье с его теплыми водами, горными пейзажами и вкуснейшей кухней становится все более популярным у туристов. Цены на отдых здесь значительно ниже Черного моря: проживание в отеле стоит от три тысячи, а недельное пребывание в Махачкале — от 70 тысяч. Авиаперелет Москва — Махачкала обойдется в 60 тысяч для семьи из трех человек.

Термальные курорты: отдых в горячей воде круглый год

Для любителей термальных источников Россия тоже приготовила массу интересных мест. В Челябинской области, на озере Тургояк, а также в Свердловской и Тюменской областях развиваются акватермальные курорты. Стоимость отдыха на таких курортах начинается от 58 тысяч на неделю для семьи. Термальные источники работают круглый год и идеально подходят для тех, кто хочет отдохнуть в любое время, а не только летом.

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