Родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду

Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

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Желающие проститься с народным артистом СССР смогут сделать это во время отпевания в церкви.

Родные умершего народного артиста СССР Олега Стриженова сообщили, что гражданской панихиды по нему не будет, однако желающие проститься с актером смогут сделать это в церкви. Такова была воля самого Стриженова.

«Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть. Гражданской панихиды не будет. В 12.30 пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех горах. Где месяц назад прощались с Евгенией Добровольской. Этот чин — очень важный с точки зрения посмертной участи человеческой души — совершит отец Владимир Волгин. После этого желающие смогут сказать, надеюсь, добрые слова о моем отце. Ну или потом это сделают — на кладбище», — пояснил KP.RU сын умершего артиста Александр Стриженов.

Он подчеркнул, что церковь, где пройдет отпевание его отца, будет открыта для всех желающих проститься с артистом. При этом теле- и фотокамеры будут неуместны в храме, предупредил Стриженов-младший.

Он добавил, что вопрос о том, где будет похоронен Олег Стриженов — на Троекуровском или Новодевичьем кладбище, сейчас решается.

До этого пресс-служба Михайловского театра сообщила, что похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут в среду, 12 февраля. На них будет присутствовать его невестка, актриса Екатерина Стриженова, в связи с чем она не примет участие в спектакле «Женщины Есенина». В театре выразили соболезнование семье Олега Александровича и подчеркнули, что спектакль «Женщины Есенина» 12 февраля будет посвящен его памяти.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во МХАТ имени Горького назвали уход из жизни Олега Стриженова сильнейшей потерей для культурной сферы России и потрясением для миллионов поклонников его творчества.