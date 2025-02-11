Фото: www.globallookpress.com/Tarasov

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Глава киевского режима еще не определился с территорией, которую хочет потребовать у России.

Президент* Украины Владимир Зеленский намерен предложить России прямой обмен территориями, если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Об этом глава киевского режима заявил в интервью The Guardian.

По словам Зеленского, он хочет отказаться от земель, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в Курской области России, взамен на отказ Москвы от части занятых ее войсками украинских регионов.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — цитирует издание президента Украины.

При этом Зеленский, по его словам, еще не определился с территорией, которую хочет обменять на часть Курской области.

«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — заявил он.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти без Зеленского, при участии только президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

В материале говорится, что Зеленский больше не считается «непреодолимой фигурой». При этом завершение боевых действий может стать для него шансом к отступлению и возможностью для нового лица, минуя отрицательную историю нынешнего лидера Украины, прийти к более широкой сделке с Трампом.

Предпосылкой для такого исхода может быть требование Вашингтона организовать выборы президента Украины. В этом случае Зеленский сможет принять участие на начальном этапе мирного процесса, однако подписанием нужных документов займется новый избранный лидер Украины.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ предприняли попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп в ближайшие дни планирует переговорить с Владимиром Зеленским.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти