Парализовали беспилотники боевиков ВСУ: российские войска продвинулись на кураховском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Операторы дронов вывели из строя пункт управления.

Группировка войск «Центр» в ДНР освободила от украинских националистов Ясеновое. Небольшое село расположено недалеко от Селидова. Это дает возможность закрепить контроль над трассой, соединяющей Курахово и Красноармейск.

И как раз на кураховском направлении наши военные парализовали украинские беспилотники. Операторы дронов вывели из строя пункт управления ВСУ. Также была уничтожена антенна Starlink, замаскированная в деревьях.

Еще один разгромный удар по пункту управления беспилотниками нанесла наша артиллерия. Бойцы четко отработали по полученным от разведки координатам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли до 505 боевиков а также танк, боевую бронированную машину, четыре артиллерийских орудия и семь автомобилей.