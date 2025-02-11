Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина пришла на телепередачу и рассказала, как умер ее пятый ребенок. История семьи из села Красная Сопка продолжает набирать обороты.

У пятого погибшего ребенка в семье Виноградовых из Красноярского края перед смертью пошла пена изо рта. Об этом рассказала мать погибших предположительно от отравления дихлофосом детей в эфире передачи на федеральном канале.

Известно, что малышу было три месяца, и родился он уже после печальных событий в сентябре 2024 года. Как призналась сама женщина, на передачу она пришла с целью узнать, что же творится на самом деле, и почему все ее дети умерли.

«Я пришла узнать правду… Почему гибнут мои дети? И попросить помощи», — сказала Виктория Виноградова.

Согласно рассказам женщины, пятый малыш умер в январе. Она заметила, что с ребенком что-то не так, когда вышла ночью в туалет и подошла к кроватке.

«Первое что увидела — пену изо рта», — вспоминает в ужасе несчастная мать.

Напуганная женщина пыталась привести ребенка в сознание. Супруг сразу проснулся от криков жены и вызвал медиков. Однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть младенца.

"Начала трясти ребенка, в панике соскочил муж — сразу набрал скорую, а я начала делать искусственное дыхание. Моментально приехала скорая, но они сразу сказали, что ребенок умер", - рассказала женщина.

Трагедия с отравлением семьи Виноградовых в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края произошла 21 сентября. В этот день около 11 часов утра семейная пара и их четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. При этом женщина на тот момент была беременна пятым ребенком.

Известно, что до этого вечером они ели курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители проверяли версию о том, что они отравились пищей.

В итоге шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице умерли еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Согласно информации правоохранителей, следов насильственной смерти на теле пятого погибшего мальчика не обнаружено. Он находился на грудном вскармливании и был абсолютно здоров. Мать сообщила, что ничего не меняла в своем привычном рационе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение.