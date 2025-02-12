Острое, соленое и странное: необычные свойства самых обычных продуктов
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Многие и не знаю, на что способна наша еда.
Еда — это неотъемлемая часть нашей жизни. Некоторые люди превращают прием пищи в целый ритуал, другие, напротив, едят практически на ходу, не обращая внимание даже на вкус. Но еда, какой бы она ни была, скрывает множество интересных особенностей.
Бессмертный мед
Многие наверняка знают истории о том, что археологи находили емкости с медом, которым было даже не сотни, а тысячи лет. При этом продукт в них все еще остался пригоден для употребления и не представлял опасности, если у человека нет на него аллергии, конечно же. Но правда ли это? И если да, то почему?
Дело в том, что эта природная сладость на 80% состоит из сахара и на 15-18% — из воды. При созревании мед превращает сахар в глюконовую кислоту, и происходит производство перекиси водорода. К тому же у этого продукта плотная структура, а значит, в нем мало кислорода. Все это создает среду, при которой бактериям тяжело размножаться и процветать.
Но все это относится лишь к натуральному меду без каких-либо посторонних ингредиентов или искусственных добавок. В противном случае он, как и большинство других продуктов, может испортиться.
Однако при долгом хранении даже совершенно натурального продукта из него испарятся летучие вещества, из-за чего свой характерный и яркий аромат мед теряет. Многие, кстати, ошибочно думают, что данная сладость портится, когда перестает быть золотистой тягучей смолой, а превращается в светлые хрусталики. Но процесс засахаривания этого продукта естественен и совершенно безопасен для тех, кто его употребляет. Это всего лишь результат кристаллизации, то есть процесс отделения глюкозы от воды.
Что боится лютых морозов
А вот кисломолочные продукты, как известно, портятся очень быстро. И спасти от неминуемой мусорной корзины не может даже холод в морозилке. Все потому, что при низких температурах в этих продуктах происходят необратимые процессы — разрушается белок, из-за чего теряются многие полезные свойства и внешний вид. Молоко, сметана или кефир расслоятся на мутную жидкость и сливочные лепестки на поверхности. Сыр же после посещения морозильной камеры станет сухим и рассыпчатым. Употреблять все это, конечно, можно, но чаще всего подобная кисломолочка идет максимум на приготовление соусов.
Минусовую температуру не любят многие овощи и фрукты, особенно те, что содержат в себе большое количество жидкости. Например, огурцы, помидоры, кабачки, редис, арбузы и груши. После заморозки они теряют и вкус, и форму. Картофель, кстати, тоже не очень доброжелательно относится к заморозке. Крахмал и вода после встречи с холодом делают вкус этого овоща мучным, а структуру — зернистой.
Желе против ананаса
Многие любят фруктовое желе. Однако найти или приготовить данное лакомство из ананаса или киви не выйдет. Эти плоды просто не способны правильно взаимодействовать с желатином — веществом, получаемым из соединительных тканей животных. В нем много белка, который образует цепочки коллагена. При добавлении ананаса или киви эти коллагеновые связи разрушатся. Все потому, что в данных фруктах есть протеазы — протеолитические ферменты. Эта группа веществ участвует в расщеплении пептидных связей. То есть разрушает животный белок — основу любого желатина.
Если очень хочется желе из киви или ананаса, то необходимо их почистить и мякоть подвергнуть тепловой обработке: немного поварить или подержать в кипятке. Ну или поэкспериментировать над своими вкусовыми рецепторами и добавить во фруктовое желе перец чили. Блюдо точно застынет и примет необходимую консистенцию, так как протеазы будут обезврежены. Но вкусовые качества будут явно на любителя.
Зная об этом свойстве данных фруктов, а также листьев инжира, некоторые повара прибегают к хитрости. Ведь получается, что размягчить кусочки сырого мяса можно не только при помощи молотка, превращая их в отбивные. Достаточно замочить мясо в пюре из, например, ананаса. Животный белок расщепится, и мясо станет мягче.
Кто тут по-настоящему острый
К острому вкусу красного, черного или перца чили можно привыкнуть. Все потому, что в них есть капсаицин и пиперин. Благодаря этим веществам данные приправы обманывают наш мозг. При их употреблении в пищу происходит активация рецептора TRPV1. Он подает сигнал нервной системе организма о том, что человек получил ожог и ему больно. Однако если употреблять эти перцы на постоянной основе, то реакция постепенно будет притупляться. Со временем станет возможным даже различить отдельные ноты вкусов данных этих перцев.
А вот к остроте горчицы, васаби и хрена привыкнуть невозможно. В горчице есть вещество синигрин. При контакте с водой происходит распад на глюкозу и аллилгорчичную кислоту. Если человек употребит этот продукт выше нормы, то можно получить реальный ожог. Данному растению такая особенность необходима для защиты от вредителей: гусениц или травоядных животных. Подобным «щитом» обладают и хрен с васаби. Острота последнего, кстати, может зависеть от крупности помола и времени, что приправа находится во рту.
Кроме того, все три растения содержат вещества, которые раздражают слизистые и обладают слезоточивым эффектом.
Что-то на странном
Кажется, что придумать более странного сочетания, чем кисломолочные продукты и морские водоросли, сложно. Но на самом деле большинство из нас пробовали такую еду, хоть и не подозревали об этом. В водорослях ламинария содержится каррагинан. Это вещество входит в состав и многих молочных продуктов, например, в йогурты, творог, сметану и мороженое. Поэтому и морскую капусту смело в них добавляют, правда, в небольших количествах — всего около 3% от массы продукта. Делается это по нескольким причинам. Во-первых, обогащают молочку йодом, минералами и витаминами. А во-вторых, ламинарии помогают мороженому или творогу загустеть и стабилизироваться.
На Земле вкуснее
А вот что точно замечали многие, так это невкусную еду на борту самолета. Но дело здесь не в экономии авиакомпаний или недобросовестных производителях продуктов. Против вкусного обеда на высоте 10 тысяч метров работает физика. Сухой воздух делает обонятельные рецепторы менее чувствительными. А запахи очень сильно влияют на восприятие еды. На ваше тело также воздействует низкое давление. Из-за него уровень кислорода в крови понижается. Поэтому часть нервной системы работает не в полную силу. Например, участок мозга, отвечающий опять же за обоняние, немного притупляет реакцию. Постоянный белый шум на фоне: ветер, работа двигателей может достигать 85 децибелов. Это уже способно повлиять на восприятие вкуса.
Польза вне человеческого желудка
Все мы слышали, что играть с едой нельзя. Однако ее можно не только есть, но и применять некоторые продукты не по прямому назначению.
Например, майонез или арахисовое масло отлично справляются с наклейками на дне с обратной стороны посуды. Все дело в жирах и маслах в составе этих продуктов. Они растворяют клеевую основу, поэтому могут избавить вас от раздражающей детали. Нужно только нанести что-то из этого на наклейку и оставить на время. Майонезу, чтобы подействовать, достаточно будет 20 минут, а вот арахисовому маслу понадобится пару часов.
Кстати, наклейки на фруктах можно не удалять вовсе. Некоторые производители заявляют, что используют пригодные к употреблению человеком бумагу и клей, поэтому беспокоиться не о чем.
А вот помыть емкости с узким горлом: бутылки или вазы вам поможет рис. Немного крупы на дне, капля моющего средства и вода спасут вас от мучений, если под рукой нет щетки на длинной ручке. Хорошей тряски рисинкам будет достаточно, чтобы очистить емкость.
Грецкий орех — не только вкусный продукт, обладающий большим количеством полезных свойств для организма человека. Он может стать настоящей палочкой выручалочкой и для деревянной мебели. Царапины, которые образуются на поверхности шкафов, столов или комодов, можно сделать менее заметными, если потереть в поврежденном месте ядром грецкого ореха.