Дэвид Бекхэм запускает собственный бренд в России: от штор до одеял для йоги

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Футболист стал владельцем товарного знака.

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм стал владельцем бренда David Beckham, который теперь официально закреплен в реестре Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана еще в июне прошлого года, и теперь, согласно информации из базы Роспатента, товарный знак охватывает целый ряд товаров. Под маркой David Beckham можно будет производить и продавать все — от тканей и чехлов для мебели до одеял для домашних животных и даже кожаных простыней.

Значительная часть ассортимента включает товары для дома: шторы, скатерти, пледы и кухонные полотенца. Интересно, что список дополняют более необычные позиции, например, конверты для новорожденных и одеяла для йоги.

Правообладателем нового бренда стала компания DB Ventures, которая управляет бизнес-проектами Бекхэма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм, раскрыла секрет счастливых отношений с мужем.