«Не нужны ни платно, ни бесплатно»: что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Отголоски «голой» вечеринки продолжают аукаться исполнительнице хитов. Чем не угодила Лолита Милявская светской публике из Сибири на этот раз?

Бывшая подруга Филиппа Киркорова, певица Лолита Милявская вновь рискует остаться в шаге от повальной отмены. Знаменитость, многократно пострадавшая от последствий «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, вновь оказалась в эпицентре всеобщего обсуждения. Но если в прошлый раз Милявскую простили и отбелили, то в этот раз ничего хорошего ее явно не ждет.

С чего все началось?

Первые дурные весточки Лолита получила еще в конце января-начале февраля. Аккурат за две недели до нового гастрольного тура организаторы мероприятий в Кузбассе огорошили представителей Милявской сообщением об отмене. Под сокращение тогда попали концерты в Кемерове и Новокузнецке.

Причем сама знаменитость получила весточку об отмене одной из последних — первыми краснеть и бледнеть за поведение звезды вынуждены были ее менеджеры.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

«Вот, город Кемерово, например, прислал письмо, конечно же, с пометкой „срочно“, что концерт провести не могут, потому что три дня в зале будут ремонтировать кабель. И надо же, хотя до концерта еще три недели, именно в эти три дня — в один из них должен был состояться концерт, будет ремонт. Ай-яй-яй, как же плохо вы обслуживаете залы. Не дай бог сгорит что-нибудь еще до моего приезда, мракобесы и нелюди», — злорадствовала она.

В тот момент взбешенная новой волной отмен Милявская умудрилась в пух и прах разругаться со всеми вокруг, включая местных депутатов. В тот момент Лолита, потрясая кулаком, грозила всем недругам проверкой от Следственного комитета, но по прошествии времени скандал стих, не успев толком разгореться.



Не прошло и пары недель, как Лолиту ждал внеочередной сюрприз.

Из всех концертов только Красноярск

В Telegram-канале Милявская ошарашила известием об отмене выступлений в третьем городе страны. На этот раз из афиши пропал Томск. Причина, как и во все предыдущие разы, та же — местные не хотят видеть проштрафившуюся звезду у себя.

«Из всех концертов на этот месяц февраль остался один — Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром», — поделилась явно погрустневшая Милявская в микроблоге.

Также причиной для отмены стала неоплаченная аренда, хотя, по словам Лолиты, все было оплачено. Сама оскорбленная до глубины души звезда уверяет — всему виной стала организованная на нее охота. Якобы кому-то из недоброжелателей все еще не дает покоя ее умение удержаться на плаву.



Первой, кто отреагировал на обвинения исполнительницы хитов, стала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. По разным версиям, именно Пензина первой предложила отказать Милявской в выступлении, и всему виной — «голая» вечеринка.

«И Милявская, и Арбенина хорошо известны своим отношением к СВО. Предателям не место на сцене. Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге», — написала она.

Лолита пропустить выпады в свой адрес не смогла и сделала ответный ход конем. В свежем заявлении Милявская обвинила всех причастных в предвзятости, а конкретно Пензиной направила личное приглашение на свое мероприятие.

«Приходите, лучше в глаза мне выскажете, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски, один на один», — сделала ответный шаг она.

Пензина, в свою очередь, сообщила, что «по-женски» проигнорирует концерт Лолиты.

Отголоски «голой» вечеринки или что похлеще?

В Сети очередная стычка с участием Лолиты Милявской разделила сторонних наблюдателей на два лагеря. Одни решили заступиться за певицу, намекая, что та сполна заплатила и за шабаш Ивлеевой, и за все прочие прегрешения.

«Руки прочь от Милявской»,



«Когда отстанут от Лолиты, она все свои грехи искупила уже»,



«Лолите три года уже летят неприятные вещи. Оставьте вы Милявскую в покое»,



«Лола ни в чем не виновата. Каждый имеет право на ошибку», — писали они.

Другие массово поддерживали Пензину.

«Милявскую давно пора убрать с отечественной сцены. Она создает проблемы везде, где появляется»,



«Елена все верно пишет и говорит. Не нужна Лолита! Сбитым летчикам — бой»,



«Кто на их концерты вообще ходит?» — задавались вопросами другие комментаторы.

«Пошлости не место на сцене»

Журналисты 5-tv.ru поспешили связаться с депутатом Еленой Пензиной, чтобы расставить все точки над «i» в этой истории. В беседе с репортерами Пензина была категорична — чиновница заявила, что в регионе выступления Милявской не нужны, потому что от артистки веет пошлостью и вульгарностью.

«Мне концерты Милявской не нужны ни платно, ни бесплатно. Я считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращались бойцы и мои избиратели, которые считают точно также, как и я, что ей не место на сцене, потому что она пропагандирует пошлость и вульгарность. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо, что плохо, это уже никак не исправишь», — заявила она.

Учат жизни

Перепалки и возможный срыв концерта в Томске не помешал Милявской выйти сегодня на сцену в Красноярске. На сольнике артистка блистала в концертном платье, заранее заготовленном для мероприятия. Со сцены взбешенная ажиотажем вокруг своей фамилии Милявская распекла всех недовольных и пригрозила найти управу на всех, кто пытается ей помешать.

«На мои концерты ходит сплошная интеллигенция. Кто-то сейчас спросит, как коррелируются концерты Милявской и представители интеллигентного сословия? Судя по мнению „Русской общины“, никак. Но я понимаю, почему дипломатичные и интеллигентные люди приходят на меня.



У вас есть шанс почувствовать, что вы лучше. Это очень важно — посмотреть на кого-то со стороны. Я долгое время соответствовала требованиям социума, одевалась так, чтобы ничего там между ног не было видно. Но теперь…», — произнесла она на большую аудиторию.

Финальным аккордом стала история с сорванной юбкой, под которой прятался облегающий фигуру черный комбинезон.

«Голая» вечеринка будет преследовать всегда

Лолита Милявская вошла в число звезд российского шоу-бизнеса, которые отличились своим фееричным поведением на необычной вечеринке.



Будучи в достаточно солидном возрасте, артистка часто появлялась на сцене в весьма провокационных, эпатажных нарядах, но никогда не переходила грань. Все изменилось на так называемой «голой» вечеринке.

В 60 лет, Милявская появилась в клубе на закрытом мероприятии в нижнем белье, поверх которого был прозрачный обтягивающий комбинезон-сетка, а на нем красовался пояс для чулок из черного кружева.

Этот поступок вызвал бурную реакцию в Сети. Поклонники певицы массово писали гневные комментарии, унижая исполнительницу и взывая ее к чести и культуре.

Милявской было настолько сложно это принять, что она даже закрыла возможность людям писать в ее блоге.

«Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось», — пыталась объяснить певица в своем видеообращении, опубликованном в личном блоге в Сети.

Последствия для раскрепощенной артистки были весьма серьезными, чем просто хейт. Она почти лишилась карьеры, оставшись на время без работы.

Ее концерты стали массово отменять. Лолита не смогла найти места, где ей были бы рады. Известная певица неожиданно стала простой домохозяйкой.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… И привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, и кусты надо подрезать», — заявила Лолита в своем личном блоге в Сети.

На удивление, Милявская не отказывалась от ответственности за свой поступок. Она сразу признала вину, хоть и не была согласна с резкой реакцией в российском публичном поле.



Ранее 5-tv.ru писал о том, что рок повальной отмены продолжает преследовать Лолиту Милявскую.