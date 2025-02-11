«Стремительный рост»: Патрушев заявил об увеличении товарооборота между РФ и Индией

Патрушев: товарооборот агропродукции с Индией в 2024 году вырос более чем на 60%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Москва заинтересована в дальнейшем развитии взаимной торговли с Нью-Дейли.

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Индией в 2024 году вырос более чем на 60%. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винай Кумаром.

«Торговля сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Индией стремительно растет. Так, в прошлом году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился более чем на 60%», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем развитии взаимной торговли с Индией. Так, Москва готова наращивать экспорт растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, пшеницы и зернобобовых культур. При этом РФ готова импортировать из Индии сельхозпродукцию, в том числе фрукты и овощи.

Прежде США потребовали от Индии сгрузить с находящихся под санкциями танкеров нефть из России до 27 февраля. Завершить финансовые операции необходимо к 12 марта. Индия все еще рассчитывает на дальнейшие закупки нефти из РФ, но не на любых условиях. Страна готова сотрудничать, только если стоимость барреля будет ниже 60 долларов. Причем сделки с Москвой не будут включать компании и суда, подпадающие под действие ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия подписала с Россией контракт на закупку противокорабельных ракет. Российские снаряды значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота.