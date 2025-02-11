В Петербурге возбудили дело против помочившейся у Казанского собора девушки
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; Telegram/СУ СК России по Санкт-Петербу/gsuskrf_spb; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Во время процесса она снимала все на камеру, а затем выложила в соцсети.
В Петербурге девушка справила нужду рядом с Казанским собором и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает следственного управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.
При этом все происходящее она снимала на телефон, а затем выложила это в соцсети.
Согласно информации ведомства, в действиях девушки усмотрели признаки «публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих».
На опубликованных СК кадрах девушка заявила, что раскаивается в содеянном.
«Я извиняюсь за свое аморальное поведение и за свои действия. Я больше так делать не буду никогда в жизни», — сказала она.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
То самое видео с участием обвиняемой завирусилось в Telegram-каналах в начале января. Благодаря этому на него обратили внимание правоохранители. Сама девушка утверждала, что видео специально смонтировано так, чтобы казалось, будто она мочится прямо у храма.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксисты массово отказываются от заказов с несовершеннолетними.