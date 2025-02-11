«Я отсутствовал целый год на сцене»: Киркоров заявил о возобновлении концертов

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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При этом выступления состоятся не в столице.

Народный артист РФ Филипп Киркоров возвращается к полноценной концертной деятельности. После годового отсутствия на сцене выступить он планирует не в столице, а в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский», передает 7Дней.ru.

«Прошел целый год, как я отсутствовал на сцене. Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы — все это заняло мою творческую жизнь. Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант выхожу к вам, без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», — заявил певец.

При этом он пообещал, что эти два шоу никогда не повторятся. Киркоров подчеркнул, что ему есть, что рассказать зрителям.

Репутация певца пострадала после его участия в скандальной «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. При этом во всем он решил обвинить телеведущую. На ее защиту встала еще одна участница вечеринки певица Лолита. Она назвала Филиппа предателем.

Певица отметила, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» нагло наплевал на близких друзей, пытаясь обелить себя перед общественностью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита публично обвинила Киркорова в предательстве.