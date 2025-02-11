ФСБ раскрыла тайну работы контрразведки во время Ялтинской конференции

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Уникальные документы с информацией, как обеспечивали безопасность лидеров стран, наконец рассекречены.

В ФСБ рассекретили, как работала контрразведка в Крыму во время Ялтинской конференции в 1945 году.

Спецслужба раскрыла детали, как обеспечивали безопасность первых лиц государств. В охране были задействованы более тысячи сотрудников органов государственной безопасности, а примерно полсотни занимались личной охраной Сталина.

Работа велась как на территории полуострова, так и за его пределами. Историческую встречу не раз хотели сорвать немецкие спецслужбы и украинские националисты. Но все попытки пресекла наша контрразведка.

В результате операции выявили нескольких агентов спецслужб Румынии и Германии. Арестовали почти 200 диверсантов, шпионов и предателей.