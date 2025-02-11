В России с начала года предотвратили 23 теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ПАВЕЛ ВОЛКОВ

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Подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинцев.

В России с начала 2025 года предотвращено 23 теракта. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Скоординированными действиями силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО», — говорится в сообщении.

Директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников на заседании комитета подчеркнул, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий. Основной целью Незалежной он назвал запугивание россиян.

Кроме того, украинские спецслужбы активизируют вербовочную обработку граждан РФ, пытаясь вовлечь их в преступную деятельность, используя при этом приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как СБУ вербует женщин для исполнения терактов. Поддавшимся психологическому воздействию грозит до 30 лет тюрьмы.