Путин присвоил звание заслуженных артисток России Кате Лель и Елене Ваенге

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитостей отметили за многолетний и плодотворный труд.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе главы государства отмечено, что почетные звания артисткам присвоены за вклад и развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого 50-летняя Катя Лель уже получила звание народной артисткой Чечни, а также Кабардино-Балкарии. Пик популярности исполнительницы пришелся на 2000-е годы, когда вышли такие ее синглы, как «Мой мармеладный» и «Муси-пуси».

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Елена Ваенга, известная шансон-исполнительница, тоже имеет ряд значимых званий и наград. Например, она является заслуженной артисткой республики Адыгея и Марий Эл, а также имеет почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России Анне Снаткиной.