Новый вирус Кэмп-Хилл в США: доберется ли зараза до России

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты уже разработали лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в штате Алабама ученые выявили новый вирус, который принадлежит к роду хенипавирусов. Он был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году.

«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. <…> Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Предполагается, что вирус инфицирует лишь мелких млекопитающих, но не исключается более глобальное распространение различных хенипавирусов. Необходимо продолжать их изучать. В Государственном научном центре «Вектор» специалисты разработали лабораторные тест-системы, которые позволяют вывести хенипавирусы. Это позволит реагировать на возможные биологические угрозы.

До этого стало известно, что в США на круизном лайнере Royal Caribbean случилась вспышка кишечной инфекции. Что вызвало отравление — неизвестно, однако от его последствий страдает уже почти 100 человек. Симптомы инфекции — рвота и диарея. Ситуация находится под контролем специалистов дистанционно. Больные пассажиры продолжают путь отдельно от здоровых: важно остановить распространение инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Африке может произойти утечка опасных вирусов. Под угрозой находится лаборатория на востоке Демократической Республики Конго из-за боевых действий.