Племянник советского хоккеиста Макарова задержан в Челябинске за взятку клюшками

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Sledcom.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стоимость инвентаря составляла 200 тысяч рублей.

Племянник легендарного советского хоккеиста, восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова — Павел Макаров — задержан в Челябинске за взятку клюшками на сумму 200 тысяч рублей. Об этом заявили в СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности (на момент совершения преступления) директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в совершении преступления», — заявили в ведомстве.

Павел является директором спортивной школы имени Сергея Макарова. По версии следствия, в мае 2024 года он получил взятку от законного представителя одного из учеников школы, чтобы воспитанник перешел в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

В итоге он продал клюшки и потратил деньги на личные нужды. Сотрудники УФСБ по региону задержали злоумышленника, были проведены обыски в его квартире и на рабочем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ.