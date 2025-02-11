Посол США в Москве прибыла в Министерство иностранных дел России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ранее в ряде СМИ прошла информация, что самолет помощника Трампа и внештатного спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа приземлился в столице. В Кремле пока не подтвердили эти сведения.

Посол США в Москве Линн Трейси находится в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

МИД РФ пока официально не подтверждал эту информацию, ровно как и американское диппредставительство.

Ранее в ряде СМИ прошла информация, что самолет помощника Трампа Стива Уиткоффа приземлился в столице. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремль пока не поступала информация о визите внештатного спецпредставителя США на Ближнем Востоке.

Также Песков отметил, что пока у российской стороны не запланированы контакты с президентом США по поводу спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп предположил в будущем присоединение Украины к России. Лидер США снова категорично дал понять — Незалежная может делать все что угодно, но долг ей придется вернуть.