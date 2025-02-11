Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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К такой необходимости привела история 16-летнего жителя Челябинской области.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил главам надзорных ведомств в регионах страны инициировать принятие закона о поддержке детей бойцов-участников спецоперации. В частности, чадам родителей-военных предоставят гарантированные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Краснов поручил прокурорам всех субъектов инициировать принятие закона, который вне зависимости от места регистрации участников СВО гарантирует предоставление выплат их детям», — указывается в сообщении.

К такой необходимости привела история 16-летнего жителя Челябинской области. Подросток лишился соцподдержки из-за того, что его отец отправился в зону проведения специальной военной операции из другого региона.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос геномной регистрации бойцов СВО.