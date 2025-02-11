Стала известна дата похорон народного артиста СССР Олега Стриженова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Его памяти будет посвящен ближайший спектакль «Женщины Есенина» в Михайловском театре.

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут в среду, 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Михайловского театра в Telegram-канале.

«В этот день (12 февраля. — Прим. ред.) пройдут похороны <…> народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова», — говорится в публикации.

Отмечается, что на похоронах будет присутствовать невестка артиста, актриса Екатерина Стриженова. В связи с этим она не примет участие в спектакле «Женщины Есенина». В театре выразили соболезнование семье Олега Александровича. Там подчеркнули, что спектакль «Женщины Есенина» 12 февраля будет посвящен его памяти.

Актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние звездного пациента, но через несколько дней он умер. При этом супруга Стриженова Лионелла заверяла, что актер проходил в больнице плановое обследование.

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Какими ролями запомнился Стриженов

Стриженов был настоящим символом советского и российского кинематографа. Его талант был отмечен званием народного артиста СССР в 1988 году, а также множеством театральных наград, включая престижную премию «Золотой Орел» за вклад в киноискусство в 2009 году.

Зрители помнят его по ролям в таких культовых фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Белые ночи» и «Приступить к ликвидации». За свою карьеру он сыграл в более чем тридцати картинах.

Также Стриженов был не только актером, но и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. С его именем связано множество театральных достижений — актер, окончивший Театральное училище имени Б. Щукина, играл в Театре-студии киноактера, МХАТе и вернулся в студию киноактера в 1977 году, где и продолжал работать до последних дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МХАТ имени Горького выразили соболезнования после ухода из жизни Стриженова.