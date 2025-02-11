«Директор зала не хочет меня видеть»: рок отмены продолжает преследовать Лолиту

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Певица одна из немногих, кто до сих пор страдает из-за участия в скандальной «голой вечеринке».

Певицу Лолиту Милявскую продолжают отменять. Знаменитость сообщила, что не приедет с запланированным концертом в Томск, так как шоу отменили, передает 7Дней.ru.

Формальной причиной отмены стали якобы проблемы с оплатой аренды зала. При этом у команды певицы есть документы, подтверждающие своевременную оплату. Тем не менее директор зала не захотел пускать Лолиту на сцену.

«Из всех концертов на февраль остался один Красноярск. Томск тоже отменили сегодня утром. Сделали это, как всегда, красиво, интеллигентно. За двое суток до концерта мне передали, что директор зала не хочет меня видеть, и что мы якобы не оплатили аренду. Хотя она оплачена и платежки есть», — поделилась с подписчиками артистка в блоге.

До этого у Лолиты сорвались выступления в Кемерове и Новокузнецке. Певица считает, что отмены все еще связаны с ее участием в скандальной «голой вечеринке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие нарушения нашли в московской квартире Лолиты.