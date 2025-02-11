«Неплохо»: жена Курбана Омарова показала фигуру спустя четыре дня после родов

Фото, видео: Instagram*/zimamoscow; 5-tv.ru

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Экс-супруг Ксении Бородиной стал отцом в третий раз.

Жена блогера Курбана Омарова — Валерия — на четвертый день после родов похвасталась фигурой. По словам 23-летней девушки, живот стал намного меньше.

«На четвертый день после операции я уже выгляжу так. У меня достаточно неплохо сошел живот. Было по ощущениям точно больше», — рассказала подписчикам Омарова в Сети.

Молодая мама продемонстрировала фигуру на видео. По ее очертаниям и не скажешь, что девушка несколько дней назад стала матерью, решили поклонники.

Валерия стала мамой в первый раз. У нее родился сын. Однако для Курбана это не первый ребенок. У блогера есть старший сын Омар от первого брака с Аллой Воденко и дочь Теона от второго брака с телеведущей Ксенией Бородиной.

Супруги узаконили свои отношения в мае 2024 года. А о беременности Валерии пара сообщила уже в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Омаров высказался о скорой свадьбе Бородиной.

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