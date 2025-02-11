Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Во Владивостоке прошла церемония прощания с ним и его товарищем. Они погибли в Курской области.
Владимир Путин присвоил погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом на церемонии прощания во Владивостоке сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В прошлом году стал вице-губернатором края, но когда ВСУ вторглись в Курское приграничье, вновь возглавил свой отряд.
Вместе с ним погибли еще два бойца «Тигра»: сотрудник МЧС Александр Иваровский, которого сегодня также проводили в последний путь, и Сергей Дмитриев, прощание с которым пройдет чуть позже. Обоих посмертно наградили орденами Мужества