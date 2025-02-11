Во время освобождения Дружбы в ДНР эвакуации мирных граждан мешали дроны ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Эвакуации мирных жителей мешали дроны ВСУ.

Российские штурмовики поделились подробностями освобождения поселка Дружба в Донецкой народной республике. Этот населенный пункт имел важное значение в системе украинской обороны, поэтому ожесточенные бои шли за каждый дом. А успешная работа наших бойцов здесь помогла освободить и еще более значимый для ВСУ город Дзержинск.

«Первоначально заходили группами 3-4 человека, потом двойками-тройками, больше не возможно, большую группу видно дронами, сразу по нам начинают работать. Самое сложное зайти, непосредственный контакт, до него еще нужно дойти, в первую очередь нужно пройти стену дронов и уже потом вступить в контакт», — рассказал командир отделения Сергей.

Наши военные также рассказали, что в поселке они встретили много больных и стариков, которые скрывались от ВСУ в подвалах. Эвакуации мирных жителей мешали артиллерийские обстрелы и налеты FPV-дронов, но в конце концов все завершилось благополучно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.