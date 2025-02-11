Попасть на большие деньги: три опасности заключения мирового соглашения при ДТП

Юрист Воропаев: водителя могут лишить прав при урегулировании ДТП с распиской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не стоит пытаться урегулировать аварию с помощью расписки со вторым участником происшествия.

В попытке заключить мировое соглашение при ДТП водители могут столкнуться с тремя рисками. Об этом рассказал в беседе с изданием Газета.ру автоюрист Лев Воропаев.

Например, водителя, договорившегося с другим участником аварии не оформлять случившееся в установленном порядке, могут обвинить в том, что он оставил место ДТП.

«Водители очень любят урегулировать ДТП с помощью расписки за причиненный ущерб, но для урегулирования ДТП в ПДД такой документ не предусмотрен», — объяснил эксперт.

В таком случае существует опасность, что виновник аварии, выдавший расписку, может вернуться на место, вызвать полицию и заявить, что второй участник скрылся.

Кроме того, его могут лишить водительских прав, несмотря на расписку, поскольку она не определяет виновность в ДТП, а составлять схему аварии сотрудники ДПС будут со слов того, кто их вызвал.

Автоюрист предупредил, что виновник может возместить ущерб пострадавшему на месте и составить расписку о выплате средств. Однако хозяин поврежденной машины может обратиться в страховую компанию. Она оценит ущерб в значительно большую сумму, выплатит ее, а затем предъявит регрессный иск виновнику.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как быстро выбраться из машины, попавшей в ДТП.