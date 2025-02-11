Все подводные камни: стоит ли сдавать личное авто в аренду

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зарабатывавший по такой же схеме москвич столкнулся с неприятной ситуацией — он остался без премиального авто. И неизвестно, удастся ли ему вернуть транспортное средство.

Житель столицы лишился премиальной иномарки, сдав ее в аренду. Недолго думая, машину угнали за границу и выставили там на продажу. Хозяин автомобиля провел собственное расследование и даже нашел украденную иномарку.

Она оказалась в одном из городов Казахстана. Вот только вернуть ее обратно в Россию он не смог. В чем причина и почему соседняя республика так популярна среди угонщиков, выяснял корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Спустя месяц москвич смог вернуться на Родину, после того как в соседней стране едва не стал подозреваемым в уголовном деле. В Казахстан Максим Мальков отправился на поиски угнанной иномарки. Нашел. Но забрать не смог.

«Выдохнуть до конца у меня не получается. Потому что автомобиль мой находится еще в Казахстане», — говорит пострадавший Максим Мальков.

Последний раз Мальков видел свой Mercedes в Москве осенью. Он сдал элитную иномарку в аренду. Смог вернуться на Родину, после того как в соседней стране едва не стал подозреваемым в уголовном деле.

Изначально никаких вопросов арендатор не вызывал. Его владельцу машины посоветовал знакомый. Подписали договор аренды, состоялась передача ключей. Какое-то время за машиной можно было следить с помощью установленной системы ГЛОНАСС. Спустя время датчик перестал работать. Временный владелец иномарки не выходил на связь.

Хозяин машины сразу написал заявление в полицию. Вместе с оперативниками отслеживали каждое передвижение премиального автомобиля по уличным камерам наблюдения. Оказалось, что иномарка уже в Волгограде. Ждали, пока вновь начнется движение, чтобы задержать преступников.

Спустя две недели выяснилось, что машина успела преодолеть еще больше двух тысяч километров. Была в Махачкале, а после в Саратовской области.

Финальной точкой маршрута стал Уральск в Казахстане. В это время на связь вышел арендатор и признался, что продал машину. Покупатель отказывался ехать в Москву. Тогда Мальков сам начал следить за ним в социальных сетях.

«Один из его друзей выложил сторис, где сфотографирован автомобиль, как у меня, черного цвета, часть номера видна — регион 77. Нужно срочно улетать, потому что если она сейчас где-то потеряется, я ее больше не найду», — говорит пострадавший Максим Мальков.

Поиск машины владелец начал той же ночью, когда приехал в Уральск. Безуспешно. На следующий день по социальным сетям увидел, что иномарка стоит у одного из баров.

«Мне показалось, что это будет разумно — забрать автомобиль, отогнать на российскую границу и там сотрудникам сообщить, что я нашел свой автомобиль», — говорит пострадавший Максим Мальков.

На границе Максима Малькова догнали полицейские вместе с новым хозяином машины и заставили поехать в отдел. И если настоящий владелец предоставил все документы, то вот некий Ислам ничего в ответ показать не смог. Заявил лишь, что купил машину в России.

Несмотря на все доводы и возбужденное уголовное дело в Москве, казахстанские следователи поставили машину на спецстоянку, а Малькову запретили выезд из страны.

Только после обращения в Консульство мужчине разрешили уехать на Родину. Процесс возвращения машины будет сложным, считают эксперты. Разбирательство может затянуться на несколько месяцев.

Вероятно, преступники выбрали страну для перегона машины тоже неслучайно. Поставить на учет автомобиль в Казахстане не так сложно. Для прохождения регистрации злоумышленники перебивают номер двигателя и VIN-код.

Далее дело за малым: после получения нового госномера машина выставляется на продажу с якобы чистой историей эксплуатации.

В таком случае найти свою машину практически невозможно. Но в случае с Максимом Мальковым еще есть шанс. В Москве уже задержан тот самый арендатор — Максим Титов. Причем злоумышленник не раз был судим за кражу, мошенничество и сбыт наркотиков. По нашей информации, столичные полицейские сейчас ищут и вторую машину, которую Титов также продал.