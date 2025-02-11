Не школа, а сарай: дети из дагестанского села вынуждены учиться в аварийном здании

Фото, видео: 5-tv.ru

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Изначально образовательное учреждение было рассчитано на 60 учеников, сегодня здесь обучаются почти 300 детей.

Школьники и их родители из небольшого горного дагестанского села Джульджаг требуют обеспечить безопасный образовательный процесс. Сейчас получать знания дети вынуждены буквально с риском для жизни. Здание местной школы признали аварийным более десяти лет назад. В любой момент оно может рухнуть.

Новое образовательное учреждение только в планах. Чиновники смогли найти деньги лишь на проект. Чтобы начать стройку, требуется свыше полумиллиарда рублей. Как намерены решать проблему — в дагестанском министерстве образования узнал корреспондент «Известий» Мурат Магомедов.

Жители дагестанского села Джульджаг переживают за дочерей и сыновей. Им приходится учиться в аварийной школе.

«В аварийном, ветхом состоянии находится наша школа. Потому что полы ходуном ходят, стены сыпятся, везде трещины», — говорит мама школьника Джамият Агабекова.

Эта неприглядная старая школа напоминает сарай. Здание построили более полувека назад как временное. Постройка была рассчитана на 60 учеников, сегодня здесь обучаются почти 300 детей.

Спортзала у школы нет, поэтому уроки физкультуры проходят в подвальном помещении. Стены покосились, повсюду трещины. Учителя говорят, что сборно-щитовая конструкция может обрушиться при малейшем землетрясении.

«Построили в 1968 году. Капитального ремонта у этой школы никогда не было за столько лет», — говорит заместитель директора Джульджагской СОШ Хаирбек Алибеков.

Хаирбек Алибеков объясняет, что в школе нет никаких условий. Даже воды и теплого туалета. Столовая тоже в приспособленном помещении. За одним столом по 15 детей. Учеников так много, что места всем не хватает.

Учатся в две смены. В узком коридоре порой не протолкнуться. Дети сидят за маленькими неудобными партами, которым полсотни лет. В некоторых кабинетах так холодно, что ученики и педагоги не снимают верхней одежды.

Аварийной постройка признана более десяти лет назад. Родители и учителя уже не раз обращались к местным властям с просьбой построить в ауле новую школу.

«Хотелось бы, чтобы построили гораздо лучше школу, чтобы у нас появилось больше желания учиться», — говорит ученик Гамза Гамзаев.

«Возможностей будет больше, амбиций и мотивации тоже», — добавил другой ученик Феликс Асланов.

Так будет выглядеть новая школа — большая, на 300 учеников. Внутри будет актовый зал, спортзал, медкабинет и все то, чего так не хватает в старой. Проектно-сметная документация готова, местные жители уже почти три года ждут начала строительства. На разработку проектной документации типовой школы дагестанские власти выделили 11 миллионов рублей.

«Строительство новой школы на 300 мест по этой смете обойдется в 608 миллионов рублей», — говорит заместитель главы администрации Табасаранского района Дагестана Заур Мусаев.

В региональном Минстрое нам объяснили, что подобных аварийных школ в регионе 108. Заменить все старые на новые возможности нет.

«Данный объект у нас в приоритете. При открытии нового окна по приему заявок мы будем готовы направить заявку для строительства объекта за счет федеральных средств», — говорит министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Бахтияр Уллаев.

В эту ветхую школу ходят дети из семи близлежащих сел. 300 учеников — это отнюдь не мало для горной местности. Если в ближайшие годы власти не начнут строительство новой школы в Джульджаге, местные жители с детьми, скорее всего, начнут переезжать в города.