Жители Израиля требуют возобновить боевые действия в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eyal Warshavsky; 5-tv.ru

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С таким призывов вышли на улицы Тель-Авива тысячи несогласных с решением властей о прекращении огня.

Массовые протесты вспыхнули в Израиле. Тысячи жителей вышли на улицы Тель-Авива с призывом немедленно возобновить военную операцию в секторе Газа.

Демонстранты перекрыли основные трассы и окружили штаб-квартиру армии. Они выступили за отмену сделки с ХАМАС и потребовали освободить заложников силой.

Протесты возобновились после того, как представители палестинского движения предупредили о возможной задержке с возвращением пленников. В рамках соглашения о временном прекращении огня часть израильтян, которых удерживают в секторе Газа, должны были передать в субботу. Однако, по заявлению ХАМАС, Израиль не соблюдает условия перемирия.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Ракетные удары по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности.

Только недавно сторонам конфликта все же удалось договориться о прекращении огня в секторе Газа, оно вступило в силу 19 января 2025 года.