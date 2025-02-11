Специалисты начали обследовать севший на мель у Сахалина китайский сухогруз

Фото, видео: Михальченко Николай/ТАСС; 5-tv.ru

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Судно получило две пробоины. К счастью, разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

На Сахалине водолазы приступили к осмотру китайского сухогруза, который сел на мель. Специалисты быстро воспользовались так называемой «передышкой», которую дала погода. На острове несколько дней бушует стихия.

«У нас буквально время ограничено. Так как ветер сейчас работает восточный, дает немножко поработать. Хотя идет волна, волна приличная, но будем пытаться. А более тщательный осмотр — это уже когда будет, скажем, судно или волны не будет, метеоусловия позволят работать», — сказал водолазный специалист морской службы Валерий Исаак.

Эти работы нужно провести, чтобы оценить масштаб повреждений. Как сообщили в Росморречфлоте, застрявшее судно получило две пробоины. Разлива топлива удалось избежать. Специалисты ранее осмотрели прибрежную зону и не нашли следов нефтепродуктов.

Тем не менее, чтобы исключить возможные риски, вокруг сухогруза развернули 140 метров боновых заграждений. А за акваторией ведут постоянный мониторинг с помощью беспилотников.