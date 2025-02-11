Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Жители страны выражают недовольство непостоянным политическим курсом правительства.

В Германии наблюдается нарастание недовольства среди избирателей, которые устали от постоянного финансирования боевых действий на Украине. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru рассказал немецкий политолог Харли Шлангер.

Эксперт отметил, что многие граждане выражают обеспокоенность по поводу долгового кризиса страны и нехватки бюджета на важные социальные нужды, такие как инфраструктура и образование.

Политические лидеры государства постоянно подвергаются критике за то, что иммиграционная политика, проводимая ими, фактически совпадает с подходами праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), несмотря на их громкие заявления против подобных способов урегулирования. Среди таких политиков лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц и федеральный канцлер Олаф Шольц.

В то же время специалист подчеркивает, что эти же представители власти используют протесты против AfD для мобилизации своих сторонников.

На повестке дня Германии вопрос о том, финансируются ли такие демонстрации за счет средств НАТО или Агентства международного развития США, однако конкретных ответов пока нет приводится.

По мнению Шлангера, сейчас выборы в стране проходят не лучшим образом.

«В целом я бы сказал, что выборы превращаются в трагедию, которая ничего не решит», — подытожил он.

В конце января жители Германии напали на офис Христианско-демократического союза (ХДС), после чего партия предложила ужесточить миграционную политику. Немцы остались под негативным впечатлением после сотрудничества ХДС и ультраправых, которое совершилось в первый раз за всю историю страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии число сирийских нелегалов превысило количество украинских.