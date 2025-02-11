«Контора мошенников»: клиника, где делали ЭКО, и раньше вредила пациентам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

В этот раз у всех пострадавших заражение крови, пять женщин находятся в тяжелом состоянии.

Начнем с расследования громкого дела в отношении столичной частной клиники, после посещения которой пять пациенток центра репродукции попали в больницу в тяжелом состоянии. У всех женщин диагностировали заражение крови после проведения процедуры ЭКО.

Сейчас работа клиники приостановлена, а у следователей несколько версий случившегося. Приоритетная — это врачебная ошибка. И в этом случае массовое заражение пациентов может даже грозить лишением лицензии. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Оперативники долго подбирают ключи, чтобы попасть за опечатанную дверь. К зданию клиники, после посещения которой госпитализировали пять пациенток, съезжаются росгвардейцы. Внутри продолжаются следственные действия. Нашу съемочную группу просят покинуть место происшествия.

Главный врач клиники старается скрыться от телекамер. Марина Радькова избегает вопросов журналистов.

— А кто ответственен за это, как вы думаете?

— Мы думаем, препараты.

— А какие препараты?

— Пока не могу ничего сказать. Не хочу. Да хватит вам, успокойтесь.

К такому совету нелегко прислушаться родственникам потерпевших. Вадим постоянно на связи с инфекционной больницей, где без сознания находится его жена Анна.

Супруги мечтали завести ребенка. Долго искали клинику. Выбор пал на центр репродукции «Я здорова». Но после одной из процедур Анна почувствовала себя плохо.

«Ей была сделана пункция яичников в рамках программы ЭКО в клинике „Я здорова“ на проспекте Андропова. Она была очень бледной. Такой желтушный цвет лица, губы синие. Выглядела она плохо. Я довез ее до дома, она легла, и часа три пролежала дома. Мы видели, что состояние не улучшается. Поэтому решили вызвать скорую», — вспоминает муж пострадавшей Вадим.

Девушку доставили в отделение Первой инфекционной больницы. Позже с похожими симптомами туда привезли еще несколько женщин. Все они проходили процедуру ЭКО в клинике «Я здорова». Предварительный диагноз — ангиогенный сепсис, тяжелое заражение крови, которое может привести к летальному исходу.

Медицинский центр, в котором проводили операции, расположен на территории элитного жилого комплекса. После нескольких выявленных случаев заражения крови у пациенток его работа приостановлена. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование, чтобы определить круг лиц, которые обращались в клинику.

Известно, что все пострадавшие прошли малоинвазивное вмешательство. Детали должна знать акушер-гинеколог клиники Екатерина Дубинская. В соцсетях она активно консультировала женщин, но при виде журналистов прячет лицо.

О работе этого медцентра, как и о самой акушерке, в сети полно негативных отзывов:

«Мошенническая контора. Если хотите слить все деньги и подпортить здоровье — вам в эту клинику»;

«Была на приеме у Дубинской. Консультировалась по поводу бесплодия. Навязывала мне ЭКО, которое мне вообще незачем. В итоге через несколько месяцев я забеременела самостоятельно и без лечения, родила также без проблем».

Спустя сутки клиника опубликовала пост в своих соцсетях, где уверяет, что все процедуры проводила строго по регламентам и с соблюдением технологий. Теперь это должны подтвердить Роспотребнадзор и Следственный комитет.