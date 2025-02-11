«Слияние душ и космическая любовь»: Долголенко описала съемки фильма «Пророк»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Великого русского писателя в ленте сыграл актер Юра Борисов.

Актриса Алена Долголенко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк. История Александра Пушкина» рассказала о том, как проходили съемки картины.

Сначала артистка поделилась фразой Юры Борисова, которую тот произнес во время рабочего процесса: «В кино не должно быть сложно». Она отметила, что совместно с коллегами старалась играть честно, а номинированный на премию «Оскар» актер гармонично влился в коллектив.

По словам актрисы, хотя снимали фильм не так долго, из-за грамотного погружения сам процесс представлялся ей намного серьезнее.

«Съемки длились четыре месяца. Но кажется, что снимали фильм лет пять. Настолько прожили как-то эту жизнь», — отметила она.

О коллегах по ленте Алена высказалась крайне положительно, указав на усердие и навыки каждого из них.

«Все очень простые, хорошие люди. И, мне кажется, произошло такое слияние душ и космическая любовь», — заявила она.

Подходы к обучению у артистов различные, но, по мнению знаменитости, найти точки соприкосновения как на площадке, так и между собой за кадром у них получилось легко.

«Мы все актеры, будто из разных стран. У всех своя база. У меня есть ощущение, что поймались сразу все. С ребятами проводили много времени вместе вне съемочного процесса», — подчеркнула собеседница.

Съемки кинокартины проходили и в морозные зимние дни на воздухе, поэтому актерам пришлось смиряться с природными условиями.

«Много людей. Неловко. И мы все, будто в тумане. Тебе не холодно. Ты просто стоишь и играешь», — поделилась Алена своими ощущениями во время сцен.

Отвечая на вопрос о том, какую сцену в фильме Долголенко считает самой яркой и запоминающейся, она назвала момент с гибелью Александра Сергеевича.

«Конечно, смерть Пушкина. Морошка. И после этого были непростые съемочные дни. И мы снимали мою историю одним кадром. И это был невероятный опыт», — поделилась звезда.

Сама Алена в картине исполнила роль Натальи Гончаровой. Аня Чиповская предстала в образе княгини Воронцовой, Илья Любимов — поэта Василия Жуковского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер и сценарист Илья Бачурин рассказал об отношении к Пушкину в исполнении Борисова и Безрукова.